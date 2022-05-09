Посол ЛНР Мирошник заявил, что целая бригада ВСУ ушла из Лисичанска
Идут активные боевые действия в населённых пунктах Приволье, Шепилово и Белогоровка. Их освобождение ожидается в ближайшее время.
В Луганской Народной Республике союзные войска освободили ряд населённых пунктов и ведут бои за Северодонецк и Лисичанск. Об этом сообщил в своём телеграм-канале посол ЛНР в России Родион Мирошник.
"На Северодонецк идёт наступление. Весь пригород и населённые пункты с востока от города зачищены от боевиков. На юго-востоке от Северодонецка ещё продолжаются бои, но они близки к завершению", — написал дипломат.
Он отметил, что также союзными войсками взят под контроль населённый пункт Нижнее. Это, по словам Мирошника, открыло дорогу на Лисичанск с юга.
"Непосредственно из Лисичанска сегодня снялась и вышла целая бригада ВСУ, оставив свои позиции после небольших боестолкновений", — отметил Родион Мирошник.
Дипломат рассказал, что также полностью зачищена промзона в Рубежном. Сейчас, по его словам, ведутся активные бои в Приволье, Шепилове и Белогоровке.
"Ждём их освобождения уже в ближайшее время", — написал посол.
Лайф напоминает, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о полном освобождении города Попасная. Он поблагодарил бойцов за службу и мужество, проявленные при занятии этого важного стратегического населённого пункта.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ