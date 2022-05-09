Посол ЛНР Мирошник заявил, что целая бригада ВСУ ушла из Лисичанска

Идут активные боевые действия в населённых пунктах Приволье, Шепилово и Белогоровка. Их освобождение ожидается в ближайшее время.

В Луганской Народной Республике союзные войска освободили ряд населённых пунктов и ведут бои за Северодонецк и Лисичанск. Об этом сообщил в своём телеграм-канале посол ЛНР в России Родион Мирошник.

"На Северодонецк идёт наступление. Весь пригород и населённые пункты с востока от города зачищены от боевиков. На юго-востоке от Северодонецка ещё продолжаются бои, но они близки к завершению", — написал дипломат.

Он отметил, что также союзными войсками взят под контроль населённый пункт Нижнее. Это, по словам Мирошника, открыло дорогу на Лисичанск с юга.

"Непосредственно из Лисичанска сегодня снялась и вышла целая бригада ВСУ, оставив свои позиции после небольших боестолкновений", — отметил Родион Мирошник.

Дипломат рассказал, что также полностью зачищена промзона в Рубежном. Сейчас, по его словам, ведутся активные бои в Приволье, Шепилове и Белогоровке.

"Ждём их освобождения уже в ближайшее время", — написал посол.