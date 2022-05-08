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Регион
Опубликовано 8 мая 2022, 19:51
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В Одесской области запретили российские и молдавские телеканалы

Жильцов квартир и частных домов заставляют демонтировать спутниковые тарелки. Тех, кто отказывается это делать, обвиняют в пророссийских взглядах.

Администрация Одесской области Украины ввела запрет на вещание российских и молдавских телеканалов. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Администрация Одесской области с целью ограничения информационного пространства и лишения людей доступа к альтернативному мнению об обстановке вокруг специальной военной операции запретила работу провайдеров спутникового телевидения, осуществляющих трансляцию российских и молдавских телеканалов", — сказал Мизинцев на брифинге.

Он добавил, что жильцов квартир и домов насильно принуждают демонтировать спутниковое оборудование. Тех, кто отказывается это делать, обвиняют в пророссийских взглядах с соответствующими последствиями.

"Изымают компьютеры, планшеты и смартфоны. Граждан увозят в неизвестном направлении, их дальнейшая судьба родственникам неизвестна", — добавил генерал.

Мизинцев связал отключение вещания молдавских и российских каналов на Украине желанием Киева скрыть происходящее в стране.

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Лайф напоминает, ранее ВС РФ уничтожили корвет ВМС Украины в районе Одессы. Также ракетными ударами были поражены узел связи аэродрома Червоноглинское и командный пункт механизированной бригады.

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Pixabay

Артем Порвин
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