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Опубликовано 8 мая 2022, 19:45
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МО РФ: Боевики организовали склад боеприпасов в харьковской больнице

А на прилегающей территории размещены артиллерийские установки. Персонал и тяжелобольные пациенты, в том числе и дети, под угрозой физической расправы покинули учреждение.

Боевики из состава украинских националистических батальонов оборудовали в здании детской областной инфекционной клинической больницы в Харькове опорный пункт и склад с боеприпасами. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

"В Харькове в здании детской областной инфекционной клинической больницы № 22 боевики националистических батальонов оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов", — сказал Мизинцев.

Он добавил, что на прилегающей территории размещены артиллерийские установки. Персонал и тяжелобольные пациенты, в том числе и дети, под угрозой физической расправы покинули учреждение.

Минобороны РФ: Украинские националисты размещают бронетехнику в школах и детсадах
Минобороны РФ: Украинские националисты размещают бронетехнику в школах и детсадах

Как сообщал Лайф, ранее в Минобороны рассказали, что националисты заперли людей в подвале психбольницы под Харьковом.

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ТАСС / АР

Артем Порвин
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