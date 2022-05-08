МО РФ: Боевики организовали склад боеприпасов в харьковской больнице

А на прилегающей территории размещены артиллерийские установки. Персонал и тяжелобольные пациенты, в том числе и дети, под угрозой физической расправы покинули учреждение.

Боевики из состава украинских националистических батальонов оборудовали в здании детской областной инфекционной клинической больницы в Харькове опорный пункт и склад с боеприпасами. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

"В Харькове в здании детской областной инфекционной клинической больницы № 22 боевики националистических батальонов оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов", — сказал Мизинцев.

Он добавил, что на прилегающей территории размещены артиллерийские установки. Персонал и тяжелобольные пациенты, в том числе и дети, под угрозой физической расправы покинули учреждение.