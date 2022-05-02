Минобороны: Националисты заперли людей в подвале психбольницы под Харьковом

И это далеко не единственный объект гражданской инфраструктуры, в котором украинские военные оборудовали свои огневые позиции и пункты базирования.

В харьковской областной больнице № 2 в городе Барвенково украинскими националистами был оборудован опорный пункт, где в подвале удерживаются гражданские лица. Такую информацию распространил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Барвенкове Харьковской области в здании областной психиатрической больницы № 2 националисты оборудовали опорный пункт, а в подвале насильно удерживают гражданских лиц", — сказал Мизинцев.

По его словам, аналогичная ситуация сложилась и в других подконтрольных киевским силовикам городах. Так, Мизинцев сообщил, что в двух школах и школе-интернате в Днепре, в школе-интернате и двух школах Краматорска, а также в школе в Славянске военнослужащие ВСУ и боевики батальонов теробороны оборудовали огневые позиции, разместили бронетехнику, артиллерию и РСЗО.

"Данные факты являются яркими свидетельствами бесчеловечного отношения киевских властей к собственному народу", — резюмировал Мизинцев.