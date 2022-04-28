Минобороны РФ: Украинские националисты размещают бронетехнику в школах и детсадах

В российском оборонном ведомстве назвали подобные действия боевиков методиками нацистов прошлого века.

Украинские боевики в Харькове и Одессе используют школы и жилые дома для оборудования огневых позиций. Об этом рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Представитель военного ведомства назвал действия боевиков методиками нацистов прошлого века и подчеркнул, что украинские военные отрабатывают их с "особой жестокостью и изощрённостью".

"В Харькове — в жилых домах на улицах Академика Павлова и Кричевского, в гимназии № 14, школах № 73 и 145, в лицее № 161 — и в Одессе — в домах на улице Радостной и в Ковровом переулке, в здании школы № 40 — неонацисты, прикрываясь мирными жителями как "живым щитом", оборудовали огневые позиции и разместили тяжёлое вооружение", — пояснил Мизинцев.