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Опубликовано 28 апреля 2022, 19:37

Минобороны РФ: Украинские националисты размещают бронетехнику в школах и детсадах

В российском оборонном ведомстве назвали подобные действия боевиков методиками нацистов прошлого века.

Украинские боевики в Харькове и Одессе используют школы и жилые дома для оборудования огневых позиций. Об этом рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Представитель военного ведомства назвал действия боевиков методиками нацистов прошлого века и подчеркнул, что украинские военные отрабатывают их с "особой жестокостью и изощрённостью".

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"В Харькове — в жилых домах на улицах Академика Павлова и Кричевского, в гимназии № 14, школах № 73 и 145, в лицее № 161 — и в Одессе — в домах на улице Радостной и в Ковровом переулке, в здании школы № 40 — неонацисты, прикрываясь мирными жителями как "живым щитом", оборудовали огневые позиции и разместили тяжёлое вооружение", — пояснил Мизинцев.

Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал, что заблокированные на "Азовстали" боевики прощупывают обстановку для попыток прорыва. Силы ДНР вышли в посёлок Великая Новосёловка, а также смогли вклиниться в оборону противника между населёнными пунктами Авдеевка и Горловка, добавил он.

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ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Юлия Коновалова
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