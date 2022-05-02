Ответили музыкой на санкции: У консульства Швеции в Петербурге на балалайках сыграли песни ABBA

В рамках импровизационной акции шесть солистов ансамбля исполнили два хита всемирно известной группы: Dancing Queen и Gimme! Gimme! Gimme!.

Оркестр "Терема" на балалайках сыграл у Генконсульства Швеции в Санкт-Петербурге. Видео © VK / Павел Кустанович

Солисты молодёжного оркестра национальных инструментов "Терема" исполнили на балалайках песни группы ABBA перед зданием Генконсульства Швеции в Санкт-Петербурге. Музыканты выступили против отмены концерта музыкальной группы из-за использования инструментов, ассоциирующихся с русской культурой.

Дирижёр ансамбля Андрей Долгов рассказал в беседе с РИА "Новости", что выступление даже не было запланировано. Музыканты спонтанно решили поддержать группу Södra bergens balalaikor, которой власти Швеции запретили выступать в городе Уппсала.

"Нас это немного задело, потому что музыка — это вечное искусство, она должна быть вне времени, вне политики. И русские народные инструменты, на которых мы играем, — это часть всемирного достояния", — рассказал он.

В рамках импровизационной акции шесть солистов "Теремов" исполнили на балалайках два хита шведской группы АВВА: Dancing Queen и Gimme! Gimme! Gimme!.