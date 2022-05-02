Эксперт Брутер: США не волнует разворовывание на Украине поставляемых Вашингтоном средств

На Западе осознают использование выделенной помощи не по назначению, для европейских и американских политиков главным является сохранение Киевом "сопротивляемости", считает специалист.

Соединённые Штаты Америки не волнует разворовывание поставляемых Вашингтоном средств на восстановление инфраструктуры, оказание помощи беженцам и выделение гуманитарной помощи на Украине. Об этом в беседе с РИА ФАН рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

"Частичное разворовывание того, что они (США. — Прим. Лайфа) поставляют Киеву, для них всего лишь сопутствующие потери. Военных грузов это тоже касается: всё, что действительно необходимо ВСУ на фронте, до места дойдёт, а что будет со всем остальным вооружением, Запад не особо волнует", — сказал Брутер.

Он добавил, что на Западе понимают, что большая часть поставляемых Украине средств будет разворована, для европейских и американских политиков, как заметил Брутер, главным является сохранение Киевом "сопротивляемости".