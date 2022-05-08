Минобороны РФ: В Краматорске украинские военные разместились в школе и детсаду

Генерал-полковник РФ Михаил Мизинцев добавил, что в подвальных помещениях насильно удерживаются жители близлежащих домов, а все подходы к зданиям заминированы.

В школе и в детском саду в Краматорске на территории Донецкой Народной Республики размещены подразделения ВСУ. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник РФ Михаил Мизинцев.

"В Краматорске Донецкой Народной Республики в школе № 20 и детском саду № 87 размещены подразделения ВСУ и оборудованы огневые позиции", — заявил Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

Генерал-полковник также сообщил, что в подвальных помещениях ВСУ насильно удерживают гражданских – жителей близлежащих домов, а все подходы к зданиям заминированы.