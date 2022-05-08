В освобождённом Рубежном обнаружена квартира с оружием НАТО
При отступлении украинские военные оставили там большое количество гранатомётов: польские РПГ-76, израильские "Матадоры", шведские АТ-4, американские М-72 и испанский С-90.
Народная милиция Луганской Народной Республики нашла в освобождённом городе Рубежное квартиру с оружием НАТО, которую ВСУ переоборудовали под огневую точку.
"Это была огневая точка националистов. Зашли в квартиру чью-то и сделали из неё огневую точку. Вели огонь по направлению улицы, дороги", — приводит РИА "Новости" слова военнослужащего Народной милиции ЛНР.
При отступлении ВСУ оставили в квартире большое количество гранатомётов: польские РПГ-76, израильские "Матадоры", шведские АТ-4, американские М-72 и испанский С-90. Кроме того, военнослужащими Народной милиции ЛНР на огневой позиции противника обнаружены сербские мины калибром 60 миллиметров.
Ранее Лайф писал, что в Народной милиции ЛНР рассказали о километровых окопах ВСУ в жилых районах Рубежного. При отступлении украинские силовики оставили очень много натовского вооружения, экипировки, аптечек. Также выяснилось, что они забрали только раненых, а тела погибших были не тронуты.
Народная милиция ЛНР