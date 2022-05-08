В освобождённом Рубежном обнаружена квартира с оружием НАТО

При отступлении украинские военные оставили там большое количество гранатомётов: польские РПГ-76, израильские "Матадоры", шведские АТ-4, американские М-72 и испанский С-90.

Народная милиция Луганской Народной Республики нашла в освобождённом городе Рубежное квартиру с оружием НАТО, которую ВСУ переоборудовали под огневую точку.

"Это была огневая точка националистов. Зашли в квартиру чью-то и сделали из неё огневую точку. Вели огонь по направлению улицы, дороги", — приводит РИА "Новости" слова военнослужащего Народной милиции ЛНР.

При отступлении ВСУ оставили в квартире большое количество гранатомётов: польские РПГ-76, израильские "Матадоры", шведские АТ-4, американские М-72 и испанский С-90. Кроме того, военнослужащими Народной милиции ЛНР на огневой позиции противника обнаружены сербские мины калибром 60 миллиметров.