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Опубликовано 8 мая 2022, 12:06
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Росгвардия обнаружила крупный схрон боеприпасов ВСУ под Луганском и задержала националиста

Работа росгвардейцев в Луганской области. Обложка © Сайт Росгвардии

Работа росгвардейцев в Луганской области. Обложка © Сайт Росгвардии

В другом населённом пункте были обнаружены и уничтожены накладными зарядами два 220-миллиметровых неразорвавшихся кассетных снаряда "Ураган", а также две танковые мины и 250 патронов.

Разведывательная группа Росгвардии обнаружила крупный склад с боеприпасами украинских войск под Луганском, а также задержала члена националистической ячейки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В одном из населённых пунктов в здании зернохранилища обнаружено 18 танковых снарядов ОС-20Г и 12 противотанковых снарядов МТ-12. По соседству в нежилых помещениях разведчики нашли 27 ящиков со снарядами к миномётам различного калибра (125 шт.), три выстрела ОГ-9м1 и несколько взрывателей ТГ15М", — сказано в записи.

В ходе разведывательной операции росгвардейцы задержали мужчину с характерными националистическими татуировками по всему телу, а также обнаружили две танковые мины и 250 боеприпасов различного калибра. В другом населённом пункте были обнаружены и уничтожены накладными зарядами два 220-мм неразорвавшихся кассетных снаряда "Ураган".

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Во всех освобождённых от националистических формирований населённых пунктах и на подъездах к ним стоят блокпосты Росгвардии. Деревни и посёлки постепенно возвращаются к мирной жизни. Жители убирают мусор на улицах, восстанавливают повреждённые дома и готовятся к празднованию 9 Мая, добавили в ведомстве.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал восстановление границ ЛНР и ДНР одной из задач операции на Украине. Речь идёт о тех границах, которые зафиксированы в конституциях народных республик, а именно территории бывших Луганской и Донецкой областей.

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Артур Лапсаков
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