Штайнмайер: Мечта о едином европейском доме потерпела крах

По мнению президента Германии, текущие события на Украине — разрыв со многим, что "считалось само собой разумеющимся".

Мечта о едином европейском доме потерпела крах, а вместо него наступил кошмар. Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе конгресса Ассоциации немецких профсоюзов в Берлине.

"Сегодня, в это 8 мая, мечта о едином европейском доме потерпела крах, её место занял кошмар. Это 8 мая — День войны. Эта война (спецоперация на Украине. — Прим. Лайфа) — разрыв со многим, что считалось само собой разумеющимся. Она — эпохальный слом", — сказал Штайнмайер.

Он поблагодарил граждан ФРГ и соседних стран за солидарность с Украиной, которая, по словам президента Германии, означает в том числе "оказание экономического давления на Россию посредством радикальных санкций". Штайнмайер также предостерёг и от раскола в немецком обществе, вызванного экономическими проблемами из-за ситуации в Незалежной, и подчеркнул, что демократия имеет "важнейшее значение", однако у неё есть "своя цена" для германской экономики.