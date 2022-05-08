ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 мая 2022, 11:31
3017

Штайнмайер: Мечта о едином европейском доме потерпела крах

По мнению президента Германии, текущие события на Украине — разрыв со многим, что "считалось само собой разумеющимся".

Мечта о едином европейском доме потерпела крах, а вместо него наступил кошмар. Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе конгресса Ассоциации немецких профсоюзов в Берлине.

"Сегодня, в это 8 мая, мечта о едином европейском доме потерпела крах, её место занял кошмар. Это 8 мая — День войны. Эта война (спецоперация на Украине. — Прим. Лайфа) — разрыв со многим, что считалось само собой разумеющимся. Она — эпохальный слом", — сказал Штайнмайер.

Он поблагодарил граждан ФРГ и соседних стран за солидарность с Украиной, которая, по словам президента Германии, означает в том числе "оказание экономического давления на Россию посредством радикальных санкций". Штайнмайер также предостерёг и от раскола в немецком обществе, вызванного экономическими проблемами из-за ситуации в Незалежной, и подчеркнул, что демократия имеет "важнейшее значение", однако у неё есть "своя цена" для германской экономики.

Die Welt: Немцы не хотят платить за антироссийские санкции ЕС
Die Welt: Немцы не хотят платить за антироссийские санкции ЕС

Ранее Лайф писал, что Штайнмайер участвовал в примирительном разговоре с президентом Украины Зеленским. Беседа длилась 45 минут, в ходе неё стороны поставили точку в ранее возникшем конфликте.

BannerImage

Fabian Sommer / picture alliance via Getty Images

Никита Осипов
  • Новости
  • Германия
  • Франк-Вальтер Штайнмайер
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar