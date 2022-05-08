Эквадорский футболист Нобоа назвал неправильным отстранение клубов из РФ от еврокубков

До этого УЕФА не допустил российские клубы и сборные к международным турнирам.

"Ничего правильного в отстранении России от еврокубков нет", — заявил Нобоа " РБ-Спорт ".

Ранее Лайф сообщал, что УЕФА отстранил российские клубы от участия в Еврокубках в следующем сезоне. Кроме того, наша сборная не примет участия в Лиге наций, первые матчи которой должны были пройти летом этого года.