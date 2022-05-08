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Регион
Опубликовано 8 мая 2022, 11:27

Эквадорский футболист Нобоа назвал неправильным отстранение клубов из РФ от еврокубков

До этого УЕФА не допустил российские клубы и сборные к международным турнирам.

Эквадорский полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа назвал неправильным отстранение российских клубов от участия в еврокубках.

"Ничего правильного в отстранении России от еврокубков нет", — заявил Нобоа "РБ-Спорт".

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Ранее Лайф сообщал, что УЕФА отстранил российские клубы от участия в Еврокубках в следующем сезоне. Кроме того, наша сборная не примет участия в Лиге наций, первые матчи которой должны были пройти летом этого года.

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Mike Kireev / NurPhoto via Getty Images

Шамиль Гаджиев
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