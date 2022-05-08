Эквадорский футболист Нобоа назвал неправильным отстранение клубов из РФ от еврокубков
До этого УЕФА не допустил российские клубы и сборные к международным турнирам.
Эквадорский полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа назвал неправильным отстранение российских клубов от участия в еврокубках.
"Ничего правильного в отстранении России от еврокубков нет", — заявил Нобоа "РБ-Спорт".
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Ранее Лайф сообщал, что УЕФА отстранил российские клубы от участия в Еврокубках в следующем сезоне. Кроме того, наша сборная не примет участия в Лиге наций, первые матчи которой должны были пройти летом этого года.
Mike Kireev / NurPhoto via Getty Images