Пленный полковник ВСУ заявил, что морпехи несли потери из-за "Азова"

Он также отметил, что не может отвечать за действия националистических батальонов, так как украинская армия продолжала взаимодействовать с ними до определённого момента.

Морпехи Украины понесли большие потери после того, как нацбатальон "Азов" начал сдавать позиции, рассказал пленённый начальник штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Дмитрий Кормянков. Видео, снятое в ДНР, публикует РИА "Новости".

Боевики "Азова" после выполнения задач оставляли районы Мариуполя, и их позиции занимали морпехи, чтобы их "не обошли с фланга", объяснил Кормянков. По его словам, об изменениях тактики и принятии командиром решений можно было докладывать только своему непосредственному начальнику.

Полковник ВСУ добавил, что командир говорил им "растянуть подразделение и не допустить прорыва противника". Он также отметил, что не может отвечать за действия нацбатальона, так как ВСУ продолжали взаимодействовать с ними до определённого момента.

"Пока они не начали отходить с левого и с правого фланга: они оголили нам наши ряды и заставили наши подразделения идти на разрыв, так сказать, стать в тактически невыгодном положении и нести большие потери личного состава, техники", — пояснил Кормянков и добавил, что его бригада оказалась "полностью скованна боевыми действиями".