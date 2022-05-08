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Регион
Опубликовано 8 мая 2022, 11:34
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Пленный полковник ВСУ заявил, что морпехи несли потери из-за "Азова"

Он также отметил, что не может отвечать за действия националистических батальонов, так как украинская армия продолжала взаимодействовать с ними до определённого момента.

Морпехи Украины понесли большие потери после того, как нацбатальон "Азов" начал сдавать позиции, рассказал пленённый начальник штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Дмитрий Кормянков. Видео, снятое в ДНР, публикует РИА "Новости".

Боевики "Азова" после выполнения задач оставляли районы Мариуполя, и их позиции занимали морпехи, чтобы их "не обошли с фланга", объяснил Кормянков. По его словам, об изменениях тактики и принятии командиром решений можно было докладывать только своему непосредственному начальнику.

Полковник ВСУ добавил, что командир говорил им "растянуть подразделение и не допустить прорыва противника". Он также отметил, что не может отвечать за действия нацбатальона, так как ВСУ продолжали взаимодействовать с ними до определённого момента.

"Пока они не начали отходить с левого и с правого фланга: они оголили нам наши ряды и заставили наши подразделения идти на разрыв, так сказать, стать в тактически невыгодном положении и нести большие потери личного состава, техники", пояснил Кормянков и добавил, что его бригада оказалась "полностью скованна боевыми действиями".

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Пленный полковник ВСУ: Предки бы ужаснулись от применения немецкого оружия на Украине

Ранее сложивший оружие офицер ВСУ рассказал о плохой экипировке украинских военных. По словам бойца, американец, проводивший обучение солдат Незалежной, был снабжён куда более передовым обмундированием, которым никто среди сослуживцев никогда не пользовался.

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Telegram / РИА "Новости"

Ирина Фальке
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