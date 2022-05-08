Сложивший оружие офицер ВСУ рассказал о плохой экипировке украинских военных
По словам бойца, американец, проводивший обучение солдат Незалежной, был снабжён куда более передовым обмундированием, которым никто среди сослуживцев никогда не пользовался.
Иностранные инструктора, руководившие подготовкой нацподразделений, в том числе "Азова", были экипированы лучше, чем украинские войска. Об этом заявил пленный командир 36-й бригады морской пехоты полковник Владимир Баранюк в эфире телеканала "Россия-1".
"Я просто видел занятия, которые проводил, конкретно если брать батальон "Азов", проводил военный медик. Он был иностранец какой-то, скорее всего, американец, у него был рюкзак, групповой рюкзак, по медицинской подготовке <...> Это рюкзак, который позволяет, например, оказывать помощь как минимум двум отделениям", — сказал он.
По словам Баранюка, подобных рюкзаков никогда не видел ни он сам, ни кто-либо в украинской армии.
Ранее сдавшийся боец ВСУ рассказал об угрозах увольнения при отказе от мобилизации. Военнослужащий отметил, что не является "военным человеком" и желания отдавать свою жизнь за киевскую власть у него не было, поэтому он принял решение сложить оружие.
John Moore / Getty Images