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Опубликовано 7 мая 2022, 11:11
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Сдавшийся боец ВСУ рассказал об угрозах увольнения при отказе от мобилизации

Военнослужащий отметил, что не является "военным человеком" и желания отдавать свою жизнь за киевскую власть у него не было, поэтому он принял решение сложить оружие.

Сдавшийся боец ВСУ рассказал об угрозах увольнения с работы. Видео © Telegram / "Минобороны России"

Сдавшийся в плен украинский военный рассказал, как на работе ему угрожали увольнением в случае отказа от участия в боевых действиях. Беседу с ним в телеграм-канале опубликовало Министерство обороны России.

"На работе угрожали: "Либо ты идёшь воевать, либо остаёшься без работы". Я не военный человек, не хотел воевать. Сдался в плен", — сказал он.

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Ранее пленные бойцы ВСУ пожаловались, что командиры использовали их как пушечное мясо. Власти обманули их, обещав заплатить 100 тысяч гривен, но никто этих денег так и не увидел, признались солдаты.

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Григорий Воронцов
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