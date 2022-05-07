Сдавшийся боец ВСУ рассказал об угрозах увольнения при отказе от мобилизации

Военнослужащий отметил, что не является "военным человеком" и желания отдавать свою жизнь за киевскую власть у него не было, поэтому он принял решение сложить оружие.

Сдавшийся боец ВСУ рассказал об угрозах увольнения с работы. Видео © Telegram / "Минобороны России"

Сдавшийся в плен украинский военный рассказал, как на работе ему угрожали увольнением в случае отказа от участия в боевых действиях. Беседу с ним в телеграм-канале опубликовало Министерство обороны России.

"На работе угрожали: "Либо ты идёшь воевать, либо остаёшься без работы". Я не военный человек, не хотел воевать. Сдался в плен", — сказал он.