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Регион
Опубликовано 7 мая 2022, 10:30

В музее Херсона рассказали, как спасали экспозиции ВОВ под давлением Киева

Украинское руководство раздражали фотографии Красной площади и трофейных немецких знамён, а также орден Суворова и Знамя Победы.

Киевские власти в рамках политики "декоммунизации" страны вынуждали убирать экспозиции, связанные с историей Великой Отечественной войны, в Херсонском областном краеведческом музее. Об этом рассказала директор учреждения Татьяна Братченко в беседе с РИА "Новости". Сотрудники музея были вынуждены исполнять распоряжения ради сохранения основных исторических экспозиций.

"Если считают, что орден Суворова нужно убрать или Знамя Победы, значит, нужно убрать, чтобы сохранить всё остальное и рассказать о тех людях, которые это знамя водрузили. Потому что на Рейхстаге были подписи наших херсонцев. Во имя этого мы старались сохранить экспозицию", — сказала Братченко.

По её словам, в музее приходилось убирать "наиболее раздражающие" власть эпизоды, связанные с Великой Отечественной войной, среди которых — фотографии Красной площади и трофейных немецких знамён, их прикрывали баннером с информацией о штурме Берлина. Братченко добавила, что как только жизнь в Херсоне наладится, учреждение снова откроется для всех желающих.

В Херсоне и области назначили новое руководство
В Херсоне и области назначили новое руководство

Ранее Лайф писал, что в Херсоне исключили возвращение под контроль Киева. Украина больше не сможет навязывать региону политику, "направленную на уничтожение людей и их самобытности", подчеркнули местные власти.

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wikimedia.org / Нестеренко Оля

Никита Осипов
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