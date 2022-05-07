В музее Херсона рассказали, как спасали экспозиции ВОВ под давлением Киева

Украинское руководство раздражали фотографии Красной площади и трофейных немецких знамён, а также орден Суворова и Знамя Победы.

Киевские власти в рамках политики "декоммунизации" страны вынуждали убирать экспозиции, связанные с историей Великой Отечественной войны, в Херсонском областном краеведческом музее. Об этом рассказала директор учреждения Татьяна Братченко в беседе с РИА "Новости". Сотрудники музея были вынуждены исполнять распоряжения ради сохранения основных исторических экспозиций.

"Если считают, что орден Суворова нужно убрать или Знамя Победы, значит, нужно убрать, чтобы сохранить всё остальное и рассказать о тех людях, которые это знамя водрузили. Потому что на Рейхстаге были подписи наших херсонцев. Во имя этого мы старались сохранить экспозицию", — сказала Братченко.

По её словам, в музее приходилось убирать "наиболее раздражающие" власть эпизоды, связанные с Великой Отечественной войной, среди которых — фотографии Красной площади и трофейных немецких знамён, их прикрывали баннером с информацией о штурме Берлина. Братченко добавила, что как только жизнь в Херсоне наладится, учреждение снова откроется для всех желающих.