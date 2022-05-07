Кинолог из Рязани под угрозой обстрелов спасает оставшихся без хозяев собак из Мариуполя

По словам Юрия Кованова, каждый может помочь животным, забрав их домой или привозя в питомник корма, ветеринарные препараты и обработку от клещей. Одному из питомцев повезло: его хозяева нашлись.

Кинолог — о спасении собак в Мариуполе. Видео © Telegram-канал SHOT

Кинолог из Рязани Юрий Кованов вместе с волонтёрами из донецкого приюта "Четыре лапки" помогает спасти оставшихся без хозяев собак из Мариуполя. Он лично развозит корм в некоторые места, где животные ещё боятся подходить к людям.

"Вот этот пёс бегал в Мариуполе. Мы про него слышали, что он там бегает, но никак не могли найти. И тут издалека увидел, побежал за ним, подружился — и теперь он тут. Это он сейчас ещё отъелся. А так был совсем плохой: обезвоженный, голодный. И первое время он так немного осторожничал в общении с людьми. Ну а сейчас всё, лапа", — рассказал Кованов телеграм-каналу SHOT, показывая Арчибальда, которому летом исполнится 11 лет.

Арчибальд. Кадр из видео © Telegram-канал SHOT

По словам кинолога, хозяева этого питомца нашлись и пытаются выйти на связь. Однако остальным животным повезло меньше. Помочь можно разными способами, заметил Юрий: как привозя корма, ветеринарные препараты и обработку от клещей в питомник, так и забирая собак домой.

"Там под обстрел можно попасть. Броники, шлемы пришлось купить. Понятно, что я один не спасу всех, но пример какой-то, может, кто-то ещё поедет, как-то люди объединятся", — добавил Кованов.