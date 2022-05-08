Эксперт Насонов предрёк самоуничтожение засевших на "Азовстали" националистов

Также, по словам ветерана боевых действий, в ближайшее время боевики могут сдаться в плен, либо предпринять попытку прорыва, ведь у них заканчиваются средства к существованию.

Заблокированные на "Азовстали" националисты практически лишены последних запасов еды, медицинских средств и вооружения. По словам военного эксперта, полковника запаса, ветерана боевых действий Романа Насонова, украинские боевики готовятся к самоуничтожению.

"Скорее всего, в ближайшее время мы увидим результаты работы Вооружённых сил России. Хотим мы, не хотим мы, но у оккупантов "Азовстали" кончаются средства ГСМ, средства электропитания, источники жизнеобеспечения", — приводит его слова телеканал "360".

Ветеран не исключил, что в ближайшее время боевики либо сдадутся в плен, либо предпримут попытку прорыва, либо самоуничтожатся, что является вполне вероятным сценарием. Такой вариант легко представить, уточнил эксперт, если националисты все в наколках и если они до этого очень активно публиковали в соцсетях свой послужной список, а также "проявляли поддержку фашиствующим властям".

Также Насонов заявил о недавней очередной попытке националистов выйти с "Азовстали" на огневые позиции, которая была результативно прервана. За последние дни ранения получили несколько иностранных военных, что было задокументировано и обнародовано Великобританией, добавил он.