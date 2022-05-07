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Опубликовано 7 мая 2022, 19:16
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В ЮВО не подтвердили, что украинские военные выходили с "Азовстали" с белым флагом

МО РФ неоднократно объявляло режим тишины для выхода боевиков, которые хотят сложить оружие, а также гражданских, по заявлениям Киева, находящихся на комбинате.

Украинские военные не выходили 7 мая с белым флагом с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом сообщил представитель Южного военного округа (ЮВО).

"Никто из украинских военных сегодня не выходил с белым флагом с территории завода", — сказал собеседник агентства ТАСС.

Минобороны РФ: С 5 мая с территории "Азовстали" эвакуировали 51 мирного жителя
Минобороны РФ: С 5 мая с территории "Азовстали" эвакуировали 51 мирного жителя

Как сообщал Лайф, ранее командир батальона "Восток" Народной милиции ДНР Александр Ходаковский заявил, что с "Азовстали" с белым флагом вышла группа украинских военных, навстречу им выдвинулись российские военнослужащие в качестве парламентёров.

Напомним также, что 21 апреля президент РФ приказал отменить штурм "Азовстали", назвав такой военный манёвр нецелесообразным. МО РФ неоднократно объявляло режим тишины для выхода украинских военных и боевиков, которые хотят сложить оружие, а также гражданских, по заявлениям Киева, находящихся на комбинате. Однако украинская сторона также неоднократно срывала гумпаузы.

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ТАСС / Валентин Спрынчак

Артем Порвин
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