В ЮВО не подтвердили, что украинские военные выходили с "Азовстали" с белым флагом
МО РФ неоднократно объявляло режим тишины для выхода боевиков, которые хотят сложить оружие, а также гражданских, по заявлениям Киева, находящихся на комбинате.
Украинские военные не выходили 7 мая с белым флагом с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом сообщил представитель Южного военного округа (ЮВО).
"Никто из украинских военных сегодня не выходил с белым флагом с территории завода", — сказал собеседник агентства ТАСС.
Как сообщал Лайф, ранее командир батальона "Восток" Народной милиции ДНР Александр Ходаковский заявил, что с "Азовстали" с белым флагом вышла группа украинских военных, навстречу им выдвинулись российские военнослужащие в качестве парламентёров.
Напомним также, что 21 апреля президент РФ приказал отменить штурм "Азовстали", назвав такой военный манёвр нецелесообразным. МО РФ неоднократно объявляло режим тишины для выхода украинских военных и боевиков, которые хотят сложить оружие, а также гражданских, по заявлениям Киева, находящихся на комбинате. Однако украинская сторона также неоднократно срывала гумпаузы.
ТАСС / Валентин Спрынчак