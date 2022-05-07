В ЮВО не подтвердили, что украинские военные выходили с "Азовстали" с белым флагом

МО РФ неоднократно объявляло режим тишины для выхода боевиков, которые хотят сложить оружие, а также гражданских, по заявлениям Киева, находящихся на комбинате.

Украинские военные не выходили 7 мая с белым флагом с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом сообщил представитель Южного военного округа (ЮВО).

"Никто из украинских военных сегодня не выходил с белым флагом с территории завода", — сказал собеседник агентства ТАСС.