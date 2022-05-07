Минобороны: ВСУ 8 мая нанесут удары "Точкой-У" по Львовской и Волынской областям
Как сообщили в министерстве, украинские военные преследуют цель обвинить Вооружённые силы России в неизбирательных ракетных обстрелах.
Вооружённые силы Украины 8 мая планируют нанести удары "Точкой-У" по местам скопления людей в Львовской и Волынской областях. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"8 мая 2022 года в ходе отмечаемого на Украине Дня памяти и примирения в западных районах страны киевский режим планирует осуществить очередные изощрённые провокации с гибелью мирных граждан для последующего обвинения Вооружённых сил России в неизбирательных ракетных ударах", — сказал Мизинцев.
Ранее в Минобороны заявили, что ВС РФ сбили два самолёта и три вертолёта Ми-8 ВСУ возле острова Змеиный. Вместе с тем генерал-майор Игорь Конашенков добавил, что за день были уничтожены украинский десантно-штурмовой катер "Станислав", а также два беспилотника "Байрактар-ТБ2".