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Опубликовано 7 мая 2022, 18:57
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Минобороны: ВСУ 8 мая нанесут удары "Точкой-У" по Львовской и Волынской областям

Как сообщили в министерстве, украинские военные преследуют цель обвинить Вооружённые силы России в неизбирательных ракетных обстрелах.

Вооружённые силы Украины 8 мая планируют нанести удары "Точкой-У" по местам скопления людей в Львовской и Волынской областях. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"8 мая 2022 года в ходе отмечаемого на Украине Дня памяти и примирения в западных районах страны киевский режим планирует осуществить очередные изощрённые провокации с гибелью мирных граждан для последующего обвинения Вооружённых сил России в неизбирательных ракетных ударах", — сказал Мизинцев.

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Ранее в Минобороны заявили, что ВС РФ сбили два самолёта и три вертолёта Ми-8 ВСУ возле острова Змеиный. Вместе с тем генерал-майор Игорь Конашенков добавил, что за день были уничтожены украинский десантно-штурмовой катер "Станислав", а также два беспилотника "Байрактар-ТБ2".

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Никита Осипов
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