Минобороны РФ: С 5 мая с территории "Азовстали" эвакуировали 51 мирного жителя

По словам генерал-полковника Михаила Мизинцева, среди спасённых — 11 детей. Людям была оказана медицинская и психологическая помощь, сейчас они находятся в местах временного размещения.

Российская сторона при участии представителей Организации Объединённых Наций (ООН) и Международного комитета Красного Креста (МККК) с 5 мая эвакуировала 51 мирного жителя с комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Благодаря принятым руководством РФ беспрецедентным мерам при активном участии представителей ООН и МККК сегодня завершена гуманитарная операция по эвакуации мирных граждан с металлургического комбината "Азовсталь". За период проведения операции с 5 мая удалось спасти 51 человека (18 мужчин, 22 женщин, 11 детей), в том числе 7 мая — одного человека", — сказал генерал-полковник в ходе вечернего брифинга.

По словам Мизинцева, каждому спасённому человеку была оказана квалифицированная медицинская и психологическая помощь. Сейчас люди находятся в местах временного размещения.