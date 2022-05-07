Минобороны РФ: С 5 мая с территории "Азовстали" эвакуировали 51 мирного жителя
По словам генерал-полковника Михаила Мизинцева, среди спасённых — 11 детей. Людям была оказана медицинская и психологическая помощь, сейчас они находятся в местах временного размещения.
Российская сторона при участии представителей Организации Объединённых Наций (ООН) и Международного комитета Красного Креста (МККК) с 5 мая эвакуировала 51 мирного жителя с комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Благодаря принятым руководством РФ беспрецедентным мерам при активном участии представителей ООН и МККК сегодня завершена гуманитарная операция по эвакуации мирных граждан с металлургического комбината "Азовсталь". За период проведения операции с 5 мая удалось спасти 51 человека (18 мужчин, 22 женщин, 11 детей), в том числе 7 мая — одного человека", — сказал генерал-полковник в ходе вечернего брифинга.
По словам Мизинцева, каждому спасённому человеку была оказана квалифицированная медицинская и психологическая помощь. Сейчас люди находятся в местах временного размещения.
А ранее советник главы Правительства Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что на "Азовстали" находятся старшие офицеры западных стран. По его словам, об этом говорят и сдавшиеся в плен боевики "Азова", и мирные жители, покинувшие завод.
ТАСС / AP Photo / Alexei Alexandrov