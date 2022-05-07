Пленённый в Мариуполе хорватский наёмник рассказал об отличии "Азова" от ВСУ

Говоря об идеологии батальона, Векослав Пребек пояснил, что слышал рассказы о том, что творят националисты. По его словам, в частности, ему демонстрировали видео с их ужасными преступлениями.

Попавший в плен хорватский наёмник рассказал об отличии нацистского батальона "Азов" от украинских войск. Векослав Пребек, который служил на стороне Киева, был задержан ВС РФ при попытке бежать из Мариуполя вместе с украинскими силовиками.

"Как мне рассказывали, батальон "Азов" подчиняется тем же приказам, что и Нацгвардия. Они участвуют в обороне, но мы получаем разные приказы. Они не являются частью украинских вооружённых сил", — рассказал он в интервью RT.

Говоря об идеологии "Азова", Пребек пояснил, что слышал рассказы о том, что творят националисты, но сам лично не видел этого. По его словам, ему лишь демонстрировали видеоролики с их ужасными преступлениями. Также хорват добавил, что среди азовцев действительно много наркоманов.