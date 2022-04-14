Экс-полковник СБУ Прозоров перечислил виды иностранных наёмников на Украине

Кто-то отправился в Незалежную за боевым опытом, некоторые ожидали получить лёгкую прогулку и новые фотографии, а не серьёзную огневую мощь Российской армии, заметил он.

Приезжающих на Украину иностранных наёмников можно разделить на три типа: идейные русофобы, прибывшие за боевым опытом "солдаты удачи" и профессионалы из западных спецслужб. Об этом рассказал бывший полковник СБУ Василий Прозоров.

К первым относятся иностранцы, приехавшие бороться с Российской армией, в основном из стран с сильными русофобскими настроениями.

"Восточная Европа, Прибалтика, Грузия, Хорватия, Великобритания, Канада. Это люди, которые считают своим долгом причинить вред России и убивать русских солдат. Материальная сторона вопроса их не интересует", — приводит его слова телеканал "360".

Вторые едут в Незалежную, чтобы "поиграть в войнушку". По словам экс-полковника, они надеялись получить боевой опыт без особой опасности для себя. Однако применение российской артиллерии и ракет отбило у них всё желание оставаться в зоне боевых действий.

"Очень многие из них рассчитывали, что такая лёгкая прогулка на Украине будет, что тут ничего страшного не будет. Приехать, сфотографироваться, пострелять, выложить у себя в социальных сетях, чтобы выросло число подписчиков. А оказывается, всё совсем не так красиво. Бойцы ДНР и бойцы Российской армии ответочку могут такую дать, что мало не покажется", — добавил Прозоров.

Третья группа отправляется в зону конфликта специально, по заданию правительственных организаций, разведки, спецслужб и военных ведомств.

"Они едут, чтобы изучить методы и средства Российской армии. Способы противодействия военным силам", — заметил экс-сотрудник СБУ.

При этом представители западных спецслужб были на Украине в достаточно большом количестве уже много лет, в частности, британцы и американцы построили Очаковский центр, где готовили силы для проведения спецопераций. Ещё же одной категорией наёмников Прозоров назвал сторонников праворадикальных идей, которых принимал батальон "Азов". Там неонацисты тренировались и получали боевой опыт.