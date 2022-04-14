Экс-полковник СБУ Прозоров обвинил Киев в пиаре на сдавшихся в плен морпехах ВСУ

Украинские власти продолжают утверждать, что история о солдатах, сложивших оружие в Мариуполе, — это фейк. Впрочем, эксперт связывает эту тактику с работой "Квартала-95", которым руководил Зеленский.

Киев до последнего будет делать пиар на "героической" обороне Мариуполя со стороны 36-й бригады морской пехоты Вооружённых сил Украины (ВСУ), всячески отрицая сдачу военных в плен. Об этом в интервью телеканалу "360" сообщил бывший полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

Он напомнил, что Минобороны РФ накануне подтвердило информацию о сдаче в плен более тысячи морпехов, которых предали командиры. При этом в Киеве говорят об обратном. К примеру, по словам бывшего военного, там заявляют, что часть морпехов соединилась с полком "Азов", усилив его позиции. Прозоров связывает такую тактику с работой творческого объединения "Квартал-95", которым в своё время руководил президент Незалежной Владимир Зеленский.