Экс-полковник СБУ Прозоров обвинил Киев в пиаре на сдавшихся в плен морпехах ВСУ
Украинские власти продолжают утверждать, что история о солдатах, сложивших оружие в Мариуполе, — это фейк. Впрочем, эксперт связывает эту тактику с работой "Квартала-95", которым руководил Зеленский.
Киев до последнего будет делать пиар на "героической" обороне Мариуполя со стороны 36-й бригады морской пехоты Вооружённых сил Украины (ВСУ), всячески отрицая сдачу военных в плен. Об этом в интервью телеканалу "360" сообщил бывший полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.
Он напомнил, что Минобороны РФ накануне подтвердило информацию о сдаче в плен более тысячи морпехов, которых предали командиры. При этом в Киеве говорят об обратном. К примеру, по словам бывшего военного, там заявляют, что часть морпехов соединилась с полком "Азов", усилив его позиции. Прозоров связывает такую тактику с работой творческого объединения "Квартал-95", которым в своё время руководил президент Незалежной Владимир Зеленский.
"Это в их духе — из всего делать хайп и медиаконтент. На самом деле морпехов просто уже списали и всё", — убеждён экс-полковник СБУ.
Напомним, ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что в плен российским военнослужащим в Мариуполе сдались 1026 морпехов ВСУ. В ведомстве уточнили, что 151 раненому из 36-й бригады морской пехоты была оказана медицинская помощь, после чего их доставили в городскую больницу. Уже на следующее утро стало известно, что число сдавшихся морпехов ВСУ выросло до 1350. Среди сложивших оружие также оказался британский наёмник Эйден Эслин.