Вместе с тем генерал-майор Игорь Конашенков добавил, что за день были уничтожены украинский десантно-штурмовой катер "Станислав", а также два беспилотника "Байрактар-ТБ2".

В районе острова Змеиный российские военные сбили два украинских военных самолёта, три вертолёта Ми-8 с десантом ВСУ и два беспилотника "Байрактар-ТБ2". Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"В районе острова Змеиный сбиты в воздухе: украинский бомбардировщик Су-24, истребитель Су-27, три вертолёта Ми-8 с десантом и два беспилотных летательных аппарата "Байрактар-ТБ2", — сказал генерал-майор в ходе вечернего брифинга.

Вместе с тем он добавил, что был уничтожен украинский десантно-штурмовой катер "Станислав". В течение дня также были поражены 31 пункт управления и 245 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Всего же с начала проведения "Операции Z" на Украине ВС РФ уничтожили 154 самолёта и 115 вертолётов противника, а также 764 беспилотника, 296 зенитных ракетных комплексов и 2902 танка, включая другие боевые бронированные машины. Кроме того, ВСУ лишились 333 установок реактивных систем залпового огня и свыше тысячи орудий полевой артиллерии и миномётов.