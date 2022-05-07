"Два месяца не сплю": Жители Курской области рассказали Лайфу, как живут после обстрелов со стороны ВСУ

Так, пожилая женщина из посёлка Тёткино, который примыкает к одноимённому пропускному пункту, сообщила нашему корреспонденту о разрушенном украинскими снарядами доме.

Обстановка в приграничных районах Курской области. Видео © LIFE

Журналисты Лайфа побывали в приграничных районах Курской области, которая с 24 февраля была многократно обстреляна. Наши корреспонденты пообщались с местными жителями и властями и узнали, как сейчас живут мирные люди. Так, пожилая женщина из посёлка Тёткино, который примыкает к одноимённому пропускному пункту, рассказала об условиях выживания и последствиях обстрелов ВСУ.

"Два с половиной месяца я уже не сплю. Хожу на ночь до людей прошусь, а то боюсь. Огороды не сеяли — мы боимся. В доме двери все выбиты. Окна уже два с половиной месяца стоят. Они сверху как битые. В кухне окна плёнкой забиты", — рассказала женщина.

Также наши журналисты поговорили с главой Рыльского района Курской области Андреем Лисманом, который сообщил об усилении мер безопасности на границах в преддверии Дня Победы, так как провокации с украинской стороны усиливаются. ВСУ обстреливают пункты пропуска, снаряды прилетают на территорию района. Лисман рассказал, что сухопутная и воздушная границы полностью закрыты, поэтому повода для беспокойства нет.