"Два месяца не сплю": Жители Курской области рассказали Лайфу, как живут после обстрелов со стороны ВСУ
Так, пожилая женщина из посёлка Тёткино, который примыкает к одноимённому пропускному пункту, сообщила нашему корреспонденту о разрушенном украинскими снарядами доме.
Обстановка в приграничных районах Курской области. Видео © LIFE
Журналисты Лайфа побывали в приграничных районах Курской области, которая с 24 февраля была многократно обстреляна. Наши корреспонденты пообщались с местными жителями и властями и узнали, как сейчас живут мирные люди. Так, пожилая женщина из посёлка Тёткино, который примыкает к одноимённому пропускному пункту, рассказала об условиях выживания и последствиях обстрелов ВСУ.
"Два с половиной месяца я уже не сплю. Хожу на ночь до людей прошусь, а то боюсь. Огороды не сеяли — мы боимся. В доме двери все выбиты. Окна уже два с половиной месяца стоят. Они сверху как битые. В кухне окна плёнкой забиты", — рассказала женщина.
Также наши журналисты поговорили с главой Рыльского района Курской области Андреем Лисманом, который сообщил об усилении мер безопасности на границах в преддверии Дня Победы, так как провокации с украинской стороны усиливаются. ВСУ обстреливают пункты пропуска, снаряды прилетают на территорию района. Лисман рассказал, что сухопутная и воздушная границы полностью закрыты, поэтому повода для беспокойства нет.
Ранее Лайф писал, когда прекратятся обстрелы российских регионов. Количество атак ВСУ на российские регионы растёт. Наша ПВО работает надёжно, но окончания террора можно ожидать только после продвижения Армии России на 200 километров от границы.
LIFE