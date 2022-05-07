Войска ЛНР взяли под контроль посёлок в районе Лисичанска

По словам представителя Народной милиции республики, ВСУ оборудовали огневые точки под собственные нужды в жилой застройке.

Народная милиция ЛНР взяла под контроль посёлок Светличное Попаснянского района. Об этом журналистам заявил официальный представитель НМ Иван Филипоненко.

"Сейчас посёлок полностью под контролем Народной милиции ЛНР, однако бои не стихают", — сказал он.

Филипоненко подчеркнул, что украинские силовики занимали позиции в жилой застройке. Там они оборудовали огневые точки под собственные нужды. По словам представителя республиканской НМ, украинские военнослужащие прикрывались местными жителями "как живым щитом" и вели оборону.