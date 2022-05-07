В ДНР возобновило работу первое промышленное предприятие

Перезапуск завода позволит нарастить объёмы производства до 1200 тонн порошковой проволоки, 40 тонн электродов и 600 куб. м железобетонных изделий.

Донецкий химико-металлургический завод в посёлке Донское Тельмановского района возобновил деятельность. Это первое промышленное предприятие, которое вновь запущено в работу на освобождённой территории ДНР. Об этом говорится в заявлении пресс-службы республиканского Минпромторга.

"Предприятие полностью готово к производству основных видов продукции, осуществлена доставка дизельных генераторов для запуска основного оборудования цехов по производству порошковой проволоки, сварочных электродов и минерального порошка для дорожного строительства, обеспечения централизованного освещения постов охраны и территории предприятия, запуска водяных насосов по подаче воды из имеющейся на территории скважины", — сообщили в министерстве.

Там подчеркнули, что совместно с ГУП ДНР "ДПК" министерством проведены "мероприятия по обнаружению, обезвреживанию и удалению взрывоопасных предметов с территории завода", обеспечению возобновления производственной деятельности предприятия, круглосуточной охраны территории, оборудования и товарно-материальных ценностей ТК "Энергия Донбасса". Кроме того, выполнены ремонтно-восстановительные работы энергетического оборудования заводской подстанции, производственных цехов и административных помещений предприятия, пострадавших в результате обстрелов со стороны ВСУ.

Сейчас на работу принято 160 человек, из них 125 являются бывшими сотрудниками. Как заявил исполняющий обязанности заместителя министра промышленности и торговли ДНР Сергей Ильин, продукция предприятия востребована на рынке республики и в России, а возобновление его деятельности позволит увеличить штат сотрудников до 260 человек, нарастить объёмы производства до 1200 тонн порошковой проволоки, 40 тонн электродов и 600 куб. м железобетонных изделий.







