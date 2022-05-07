Посол ЛНР Мирошник: ВСУ попали в окружение при контратаке у Северодонецка

На поле боя осталось множество убитых, а другие боевики оказались блокированы. Теперь они могут попытаться вырваться с боем и большими потерями либо сдаться и остаться в живых, добавил дипломат.

Вооружённые силы Украины попытались пойти в контратаку в селе Воеводовка в районе Северодонецка, однако попали в окружение. Об этом в телеграм-канале написал посол ЛНР в России Родион Мирошник.

"В Воеводовке со стороны украинских боевиков была попытка контрнаступления, закончилась плачевно. Оставив на поле боя множество двухсотых (убитых. — Прим. Лайфа), вояки откатились к своим позициям. По сути, все боевики, подзадержавшиеся в Воеводовке, блокированы", — отметил он.

Теперь, добавил Мирошник, у военных есть выбор: либо с большими потерями попытаться вырваться с боем, либо сдаться и остаться в живых.

Также посол ЛНР добавил, что на территории Лисичанского завода резинотехнических изделий и колхоза "Лисичанский" были уничтожены артиллерийские и миномётные батареи ВСУ, которые обстреливали Рубежное, Северодонецк, Кременную и ближние населённые пункты. Продолжаются бои и в микрорайонах Северодонецка. По его словам, за последние две недели оттуда и из Лисичанска выходят колонны украинских военных с техникой и вещами, передвигаясь в сторону Славянска, однако до конца доезжают не все.