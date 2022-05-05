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Опубликовано 5 мая 2022, 18:44
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МО РФ: ВСУ оборудовали опорные пункты в больницах Харькова, Славянска, Одессы и Лисичанска

При этом персонал медучреждений и всех гражданских, в том числе тяжелобольных, под угрозой расправы выгоняли из зданий.

ВСУ оборудовали командный пункт в областной клинической больнице Одессы, а также разместили на её территории бронетехнику и ракетные системы залпового огня (РСЗО). Такая же ситуация наблюдалась в Харькове, Славянске и Лисичанске, сообщил на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Лисичанске на территории детской больницы оборудован опорный пункт боевиков националистического батальона", — сказал генерал.

В Славянске во дворе железнодорожной больницы по улице Малогородецкой была размещена тяжёлая военная техника ВСУ, а в здании оборудован опорный пункт со складом боеприпасов. В Харькове на территории клинической больницы № 8 находились артиллерийские установки и склад боеприпасов. Персонал медучреждения и всех гражданских, в том числе тяжелобольных, под угрозой расправы выгнали из здания.

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Getty Images / Scott Peterson

Андрей Бражников
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