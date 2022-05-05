ВКС России уничтожили пункт управления 24-й механизированной бригады ВСУ

Кроме того, удары были нанесены по 28 районам сосредоточения живой силы и военной техники противника.

ВС РФ высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили два склада боеприпасов и пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в ходе "Операции Z". Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"ВКС России поражён пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Лоскутовка, два склада боеприпасов националистов в районе Северска, а также 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники", — уточнил Конашенков.