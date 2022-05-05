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Опубликовано 5 мая 2022, 17:27
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ВКС России уничтожили пункт управления 24-й механизированной бригады ВСУ

Кроме того, удары были нанесены по 28 районам сосредоточения живой силы и военной техники противника.

ВС РФ высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили два склада боеприпасов и пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в ходе "Операции Z". Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"ВКС России поражён пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Лоскутовка, два склада боеприпасов националистов в районе Северска, а также 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники",  уточнил Конашенков.

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Ранее сообщалось, что Российская армия поразила передовой пункт управления 17-й отдельной танковой бригады ВСУ, живую силу и военную технику, а также два склада на военном аэродроме у Краматорска.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Андрей Бражников
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