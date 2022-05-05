ВС России уничтожили пункт управления 17-й танковой бригады ВСУ
Кроме того, досталось и четырём районам сосредоточения живой силы и военной техники, сообщили в Минобороны.
Российская армия поразила передовой пункт управления 17-й отдельной танковой бригады ВСУ, живую силу и военную технику, а также два склада на военном аэродроме у Краматорска, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Поражён передовой пункт управления 17-й отдельной танковой бригады ВСУ, четыре района сосредоточения живой силы и военной техники, а также два склада военно-технического имущества на военном аэродроме в районе Краматорска", — сообщил Игорь Конашенков.
Ранее в Минобороны заявили, что российские лётчики сбили украинский МиГ-29 в районе Славянска. Кроме того, у населённого пункта Петровское в ЛНР сбито две ракеты "Точка-У", а в районе Донецкого уничтожен реактивный снаряд "Смерч". Также за сутки было сбито десять беспилотников.
ТАСС / Сергей Бобылев