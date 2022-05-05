Российские средства ПВО сбили три самолёта Воздушных сил Украины

Всего же с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожено: 149 самолётов и 112 вертолётов, 726 беспилотных летательных аппаратов, 288 зенитных ракетных комплексов и 2834 танка.

Российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе три самолёта Воздушных сил ВС Украины. Об этом заявил на утреннем брифинге в четверг официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Один Су-24 был сбит в районе острова Змеиный, под Одессой, другой истребитель, Су-27, — в районе населённого пункта Инуглец, под Херсоном, а третий, Су-25, — в районе населённого пункта Кошевое в Днепропетровской области.

"Кроме того, за ночь уничтожено 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Вербовка, Великая Камышеваха, Бражовка, Весёлое, Перемога, Большие Проходы (Харьковская область), Барвинок (Херсонская область), Авдеевка, Доля, Каменка (ДНР), Северодонецк (ЛНР), в том числе один беспилотный летательный аппарат "Байрактар-ТБ2" в районе острова Змеиный", — сообщили в военном ведомстве.

Всего же с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожено: 149 самолётов и 112 вертолётов, 726 беспилотных летательных аппаратов, 288 зенитных ракетных комплексов, 2834 танка и других боевых бронированных машин, 325 установок реактивных систем залпового огня, 1306 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 2646 единиц специальной военной автомобильной техники.