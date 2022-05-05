"Врубай "Червону калыну": Парень из ДНР подвергся нападкам украинцев во Львове из-за русских песен

Однако "сдавать позиции" юноша не стал. Он ответил, что будет слушать те песни, которые ему нравятся.

Украинцы попытались заставить молодого человека из ДНР выключить русские песни, которые у него звучали из динамика телефона. На появившихся в Сети кадрах парню приходится оправдываться за свой музыкальный выбор, он объясняет спокойно и на провокации не ведётся. Предположительно, видео снято во Львове.

"Я не слушаю украинские песни. Я из Донецкой области. Кто мне запретит [слушать русских исполнителей]?" — говорит он. Но украинцы отвечают, что они запрещают ему, и требуют "врубить "Червону калыну".

Молодой человек вновь поясняет, что будет слушать ту музыку, которая ему нравится и раз это русские песни, то это его выбор, который никого не должен волновать. После чего он уходит, оставляя самоназванных украинских "надзирателей" посреди улицы.