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Регион
Опубликовано 5 мая 2022, 07:49
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"Врубай "Червону калыну": Парень из ДНР подвергся нападкам украинцев во Львове из-за русских песен

Однако "сдавать позиции" юноша не стал. Он ответил, что будет слушать те песни, которые ему нравятся.

Украинцы попытались заставить молодого человека из ДНР выключить русские песни, которые у него звучали из динамика телефона. На появившихся в Сети кадрах парню приходится оправдываться за свой музыкальный выбор, он объясняет спокойно и на провокации не ведётся. Предположительно, видео снято во Львове.

"Я не слушаю украинские песни. Я из Донецкой области. Кто мне запретит [слушать русских исполнителей]?" — говорит он. Но украинцы отвечают, что они запрещают ему, и требуют "врубить "Червону калыну".

Молодой человек вновь поясняет, что будет слушать ту музыку, которая ему нравится и раз это русские песни, то это его выбор, который никого не должен волновать. После чего он уходит, оставляя самоназванных украинских "надзирателей" посреди улицы.

В Испании украинка напала на девушку с ребёнком из-за русского языка
В Испании украинка напала на девушку с ребёнком из-за русского языка

Ранее Лайф писал, что бывший военнослужащий ВСУ рассказал, как его гнобили за использование русского языка. Сослуживцы называли его "москаль", а командиры оскорбляли. По его словам, в наказание он был посажен в "клетку позора" прямо на улице. Там мужчина пролежал сутки.

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Татьяна Миссуми
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