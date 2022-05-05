"Врубай "Червону калыну": Парень из ДНР подвергся нападкам украинцев во Львове из-за русских песен
Однако "сдавать позиции" юноша не стал. Он ответил, что будет слушать те песни, которые ему нравятся.
Украинцы попытались заставить молодого человека из ДНР выключить русские песни, которые у него звучали из динамика телефона. На появившихся в Сети кадрах парню приходится оправдываться за свой музыкальный выбор, он объясняет спокойно и на провокации не ведётся. Предположительно, видео снято во Львове.
"Я не слушаю украинские песни. Я из Донецкой области. Кто мне запретит [слушать русских исполнителей]?" — говорит он. Но украинцы отвечают, что они запрещают ему, и требуют "врубить "Червону калыну".
Молодой человек вновь поясняет, что будет слушать ту музыку, которая ему нравится и раз это русские песни, то это его выбор, который никого не должен волновать. После чего он уходит, оставляя самоназванных украинских "надзирателей" посреди улицы.
Ранее Лайф писал, что бывший военнослужащий ВСУ рассказал, как его гнобили за использование русского языка. Сослуживцы называли его "москаль", а командиры оскорбляли. По его словам, в наказание он был посажен в "клетку позора" прямо на улице. Там мужчина пролежал сутки.
youtube / Будет интересно