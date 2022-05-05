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Опубликовано 5 мая 2022, 07:36

Опубликовано видео ночной операции российских Ка-52 по уничтожению опорного пункта ВСУ

На кадрах видно, как боевые машины, оснащённые специальными световыми лентами, поднимаются в небо. С помощью приборов ночного видения они осуществляют наведение и наносят удар.

Вертолёты Ка-52 уничтожили пункт управления ВСУ. Видео © Минобороны РФ

Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей ударных вертолётов Ка-52 в ночное время. В ходе операции лётчики нанесли удар управляемыми ракетами по пункту управления Вооружённых сил Украины.

"В результате боевого применения был уничтожен пункт управления подразделения украинских националистов и несколько единиц бронетехники на опорном пункте ВСУ", — сообщили в Минобороны.

На опубликованных кадрах видно, как российские "Аллигаторы", лопасти которых оснащены специальными световыми лентами, поднимаются в небо. С помощью приборов ночного видения они осуществляют наведение и наносят удар. Кадры зафиксировали момент взрыва одного из опорных пунктов ВСУ.

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Опубликовано видео пуска двух ракет "Калибр" по объектам ВСУ с подлодки в Чёрном море

Ранее средства ПВО России сбили шесть украинских дронов и два снаряда "Смерча". Беспилотные летательные аппараты уничтожены в районах населённых пунктов Авдеевка, Северодонецк и Весёлая Гора Луганской Народной Республики, а также над островом Змеиный.

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Александра Васильева
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