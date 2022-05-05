Опубликовано видео ночной операции российских Ка-52 по уничтожению опорного пункта ВСУ

На кадрах видно, как боевые машины, оснащённые специальными световыми лентами, поднимаются в небо. С помощью приборов ночного видения они осуществляют наведение и наносят удар.

Вертолёты Ка-52 уничтожили пункт управления ВСУ. Видео © Минобороны РФ

Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей ударных вертолётов Ка-52 в ночное время. В ходе операции лётчики нанесли удар управляемыми ракетами по пункту управления Вооружённых сил Украины.

"В результате боевого применения был уничтожен пункт управления подразделения украинских националистов и несколько единиц бронетехники на опорном пункте ВСУ", — сообщили в Минобороны.

На опубликованных кадрах видно, как российские "Аллигаторы", лопасти которых оснащены специальными световыми лентами, поднимаются в небо. С помощью приборов ночного видения они осуществляют наведение и наносят удар. Кадры зафиксировали момент взрыва одного из опорных пунктов ВСУ.