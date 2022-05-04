Опубликовано видео пуска двух ракет "Калибр" по объектам ВСУ с подлодки в Чёрном море
Снаряды попали по назначенным наземным целям на территории Незалежной, отметили в Минобороны РФ.
Пуск крылатых ракет "Калибр" по объектам ВСУ. Видео © Минобороны РФ
Российская армия с подлодки в Чёрном море нанесла удар двумя крылатыми ракетами "Калибр" по объектам военной инфраструктуры ВСУ в ходе "Операции Z". Кадры пуска показали в Минобороны России.
"Экипаж подводной лодки Черноморского флота из акватории Чёрного моря выполнил залповый пуск двумя крылатыми ракетами "Калибр" по назначенным наземным целям на территории Украины", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее Минобороны показало видео пуска "Калибров" с фрегата по объектам ВСУ. На кадрах демонстрируется корабельная ракетная установка, выполняющая четыре пуска ракет с интервалом в несколько секунд.
Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС