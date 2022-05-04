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Опубликовано 4 мая 2022, 17:38

Средства ПВО России сбили шесть украинских дронов и два снаряда "Смерча"

Беспилотные летательные аппараты уничтожены в районах населённых пунктов Авдеевка, Северодонецк и Весёлая Гора Луганской Народной Республики, а также над островом Змеиный.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что в районе Шпаковки Харьковской области в течения дня были сбиты два украинских реактивных снаряда систем залпового огня "Смерч".

"Российскими средствами противовоздушной обороны в течение дня уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Авдеевка, Северодонецк, Весёлая Гора Луганской Народной Республики, а также над островом Змеиный", — сказал он в ходе брифинга.

Всего же с начала проведения "Операции Z" войскам РФ удалось уничтожить 146 самолётов, 112 вертолётов, 712 беспилотных летательных аппаратов, 287 зенитных ракетных комплексов, 2817 танков и других боевых бронированные машин, 323 установки реактивных систем залпового огня, 1292 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также 2624 единицы специальной военной автомобильной техники.

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Ранее Лайф писал, что ВКС РФ уничтожили украинскую "Точку-У" и три локатора ЗРК С-300. Кроме того, высокоточные ракеты нанесли удар по складам боеприпасов и девяти районам сосредоточения живой силы и военной техники.

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ТАСС / Виталий Невар

Николь Вербер
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