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Опубликовано 4 мая 2022, 08:01

ВКС РФ уничтожили украинскую "Точку-У" и три локатора ЗРК С-300

Кроме того, высокоточные ракеты нанесли удар по складам боеприпасов и девяти районам сосредоточения живой силы и военной техники.

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении установки "Точка-У" и трёх локаторов подсвета и наведения для комплекса С-300, принадлежавшего украинским войскам. Об этом сообщил в среду официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

"Уничтожены пусковая установка тактического ракетного комплекса "Точка-У" в районе Новой Дмитровки, в районах населённых пунктов Санджейка, Крысино и Вольнянск —три локатора подсвета и наведения ЗРК С-300, а также в районе Новоалександровки склад боеприпасов и девять районов сосредоточения живой силы и военной техники", — проинформировал генерал-майор.

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Ранее Минобороны показало кадры работы расчётов самоходных артиллерийских установок "Малка" при ведении контрбатарейной борьбы в ходе специальной военной "Операции Z" на Украине. Уничтожены позиции стоящих на вооружении подразделений ВСУ 203-миллиметровых самоходных установок "Пион" и батареи 122-миллиметровых гаубиц Д-30.

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ТАСС / Рюмин Александр

Алексей Берковиц
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