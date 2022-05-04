ВКС РФ уничтожили украинскую "Точку-У" и три локатора ЗРК С-300

Кроме того, высокоточные ракеты нанесли удар по складам боеприпасов и девяти районам сосредоточения живой силы и военной техники.

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении установки "Точка-У" и трёх локаторов подсвета и наведения для комплекса С-300, принадлежавшего украинским войскам. Об этом сообщил в среду официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

"Уничтожены пусковая установка тактического ракетного комплекса "Точка-У" в районе Новой Дмитровки, в районах населённых пунктов Санджейка, Крысино и Вольнянск —три локатора подсвета и наведения ЗРК С-300, а также в районе Новоалександровки склад боеприпасов и девять районов сосредоточения живой силы и военной техники", — проинформировал генерал-майор.