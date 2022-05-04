"Стреляем — попадаем в цель": Минобороны показало удары из САУ "Малка" по украинским артиллеристам
Российские военные признаются, что такие цели очень сложные. Приходится применять все практические навыки и умения для их поражения.
Минобороны показало удары из САУ "Малка" по украинским артиллеристам. Видео © Министерство обороны РФ
Министерство обороны России показало кадры работы расчётов самоходных артиллерийских установок "Малка" при ведении контрбатарейной борьбы в ходе специальной военной "Операции Z" на Украине. Уничтожены позиции стоящих на вооружении подразделений ВСУ 203-миллиметровых самоходных установок "Пион" и батареи 122-миллиметровых гаубиц Д-30.
"У нас всё полностью корректируют беспилотные разведчики, которые есть. Производим выстрел — попадаем в цель. Поразили взвод 2С7 "Пион" — это существенная цель, честно сказать", — рассказывают артиллеристы.
По словам одного из них, артиллерийские цели — очень сложные. Для их поражения приходится применять все практические навыки и умения.
Ранее Лайф публиковал кадры работы артиллерии ВС РФ по позициям боевиков на "Азовстали". Националисты отказались добровольно сложить оружие. По данным МО РФ, Киев отдал им приказ расстреливать своих товарищей, желающих сдаться.
Министерство обороны РФ