"Стреляем — попадаем в цель": Минобороны показало удары из САУ "Малка" по украинским артиллеристам

Российские военные признаются, что такие цели очень сложные. Приходится применять все практические навыки и умения для их поражения.

Минобороны показало удары из САУ "Малка" по украинским артиллеристам. Видео © Министерство обороны РФ

Министерство обороны России показало кадры работы расчётов самоходных артиллерийских установок "Малка" при ведении контрбатарейной борьбы в ходе специальной военной "Операции Z" на Украине. Уничтожены позиции стоящих на вооружении подразделений ВСУ 203-миллиметровых самоходных установок "Пион" и батареи 122-миллиметровых гаубиц Д-30.

"У нас всё полностью корректируют беспилотные разведчики, которые есть. Производим выстрел — попадаем в цель. Поразили взвод 2С7 "Пион" — это существенная цель, честно сказать", — рассказывают артиллеристы.

По словам одного из них, артиллерийские цели — очень сложные. Для их поражения приходится применять все практические навыки и умения.