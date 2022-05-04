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Опубликовано 4 мая 2022, 03:26
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В штабе украинских миномётчиков обнаружены признаки занятий чёрной магией

На стене воинской части нашли сатанинскую печать, вызывающую ассоциации с голливудскими фильмами про нечистую силу.

На окраине села Трёхизбенка в Луганской Народной Республике в штабе украинских миномётчиков обнаружили признаки занятий чёрной магией. Некие адепты пытались не только "освятить" оружие, но и делали пометки кровью.

Как пишет РИА "Новости", раньше в этом здании находилась воинская часть А4472. Теперь же на стене там красуется сатанинская печать, которая напоминает о нечистой силе.

"Это магический сигил, символ, состоящий из многих пересекающихся линий. Что он означает, трудно сказать наверняка, в нём можно увидеть и перевёрнутый знак анархии, и часть знака СС, руну "зиг", она чётко видна в крайнем левом секторе круга, и написанную по-немецки букву иврита "зайн", означающую меч или оружие", сообщила культуролог Екатерина Дайс.

В самом штабе нашли бумаги украинских силовиков с рассказами о потерях в Донбассе. А ещё там обнаружили полосы, нарисованные кровью.

Опубликовано новое видео из обнаруженной под Херсоном пыточной камеры
Опубликовано новое видео из обнаруженной под Херсоном пыточной камеры

Ранее Лайф рассказывал, что силовики РФ нашли под Херсоном пыточную камеру с останками российского военного.

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ТАСС / Гавриил Григоров

Артем Порвин
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