В штабе украинских миномётчиков обнаружены признаки занятий чёрной магией

На стене воинской части нашли сатанинскую печать, вызывающую ассоциации с голливудскими фильмами про нечистую силу.

На окраине села Трёхизбенка в Луганской Народной Республике в штабе украинских миномётчиков обнаружили признаки занятий чёрной магией. Некие адепты пытались не только "освятить" оружие, но и делали пометки кровью.

Как пишет РИА "Новости", раньше в этом здании находилась воинская часть А4472. Теперь же на стене там красуется сатанинская печать, которая напоминает о нечистой силе.

"Это магический сигил, символ, состоящий из многих пересекающихся линий. Что он означает, трудно сказать наверняка, в нём можно увидеть и перевёрнутый знак анархии, и часть знака СС, руну "зиг", она чётко видна в крайнем левом секторе круга, и написанную по-немецки букву иврита "зайн", означающую меч или оружие", — сообщила культуролог Екатерина Дайс.

В самом штабе нашли бумаги украинских силовиков с рассказами о потерях в Донбассе. А ещё там обнаружили полосы, нарисованные кровью.