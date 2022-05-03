Силовики РФ нашли под Херсоном пыточную камеру с останками российского военного
Помещение расположено в подвале придорожного кафе "Старый дуб" на трассе М14 в Зеленовке, уточнили сотрудники силовых структур.
В пыточной обнаружили заминированное тело солдата в форме ВС РФ со следами пыток. Видео © Telegram / РИА "Новости"
Российские силовики обнаружили под Херсоном пыточную камеру, которая могла принадлежать украинским неонацистам. Об этом сообщает РИА "Новости".
Внутри камеры также были найдены тело человека в российской военной форме, шприцы, которые, предположительно, предназначались для инъекций наркотиков, а также кофры для противотанковых установок "Джавелин".
"На трупе обнаружены остатки военного обмундирования Вооружённых сил России. Тело человека без ног, со следами пыток и перерезанной гортанью", — приводит агентство слова одного из силовиков.
Пыточная камера была устроена в подвале придорожного кафе "Старый дуб" на трассе М14 в Зеленовке, уточнили сотрудники силовых структур.
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Telegram / РИА "Новости"