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Регион
Опубликовано 3 мая 2022, 17:17
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Силовики РФ нашли под Херсоном пыточную камеру с останками российского военного

Помещение расположено в подвале придорожного кафе "Старый дуб" на трассе М14 в Зеленовке, уточнили сотрудники силовых структур.

В пыточной обнаружили заминированное тело солдата в форме ВС РФ со следами пыток. Видео © Telegram / РИА "Новости"

Российские силовики обнаружили под Херсоном пыточную камеру, которая могла принадлежать украинским неонацистам. Об этом сообщает РИА "Новости".

Внутри камеры также были найдены тело человека в российской военной форме, шприцы, которые, предположительно, предназначались для инъекций наркотиков, а также кофры для противотанковых установок "Джавелин".

"На трупе обнаружены остатки военного обмундирования Вооружённых сил России. Тело человека без ног, со следами пыток и перерезанной гортанью", — приводит агентство слова одного из силовиков.

Пыточная камера была устроена в подвале придорожного кафе "Старый дуб" на трассе М14 в Зеленовке, уточнили сотрудники силовых структур.

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Telegram / РИА "Новости"

Ирина Фальке
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