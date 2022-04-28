Книгу Гитлера нашли на базе "Азова" в Мариуполе

Издание было на русском языке и, по всей видимости, изучалось националистами во время нахождения в казармах.

Запрещённая в России книга Адольфа Гитлера "Моя борьба" (Mein Kampf) найдена в Мариуполе на базе националистического полка "Азов". Она считается идеологическим фундаментом национал-социализма.

Как пишет РИА "Новости", издание на русском языке нашли при осмотре в казармах, где располагались националисты. До 1945 года Mein Kampf была переведена на 18 языков, было продано более 12 миллионов экземпляров. В апреле 2010 года книга была внесена в российский Федеральный список экстремистских материалов.

Ранее Лайф писал, что ВС РФ нашли в доме украинского националиста арсенал и флаги "Правого сектора"*. В марте он просил жену спрятать всю "запрещёнку", но та не успела. В результате российские силовики нашли также нацистскую литературу, в числе которой была книга "Моя борьба" Адольфа Гитлера.