Опубликовано новое видео из обнаруженной под Херсоном пыточной камеры

Там было найдено тело человека в российской военной форме со следами тяжёлых увечий. В помещении разбросаны шприцы, которые могли использовать для ввода наркотиков.

Пыточная камера украинских националистов в Херсонской области. Видео © Telegram / SHOT

Следственный комитет РФ изучит информацию об обнаружении в Херсонской области пыточной камеры. Нашли её в посёлке Зеленовка, который ранее был под контролем украинских сил.

Как видно на новых кадрах, опубликованных Telegram-каналом SHOT, в камере было найдено заминированное тело человека в российской военной форме со следами пыток и увечий.

"Наша форма. Пытали. Заминирован", — говорит человек, снимающий жуткую картину в помещении.

В доме и на участке нашли шприцы. К ним прилагались ампулы с сильным обезболивающим, в составе которого был морфин. На территории также нашли кофры от шведского противотанкового ракетного комплекса.

"Следователи изучат озвученные данные и расследуют данный факт в рамках уже возбуждённых в ведомстве уголовных дел", — заявили в СК РФ.