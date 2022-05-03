Опубликовано новое видео из обнаруженной под Херсоном пыточной камеры
Там было найдено тело человека в российской военной форме со следами тяжёлых увечий. В помещении разбросаны шприцы, которые могли использовать для ввода наркотиков.
Пыточная камера украинских националистов в Херсонской области. Видео © Telegram / SHOT
Следственный комитет РФ изучит информацию об обнаружении в Херсонской области пыточной камеры. Нашли её в посёлке Зеленовка, который ранее был под контролем украинских сил.
Как видно на новых кадрах, опубликованных Telegram-каналом SHOT, в камере было найдено заминированное тело человека в российской военной форме со следами пыток и увечий.
"Наша форма. Пытали. Заминирован", — говорит человек, снимающий жуткую картину в помещении.
В доме и на участке нашли шприцы. К ним прилагались ампулы с сильным обезболивающим, в составе которого был морфин. На территории также нашли кофры от шведского противотанкового ракетного комплекса.
"Следователи изучат озвученные данные и расследуют данный факт в рамках уже возбуждённых в ведомстве уголовных дел", — заявили в СК РФ.
Ранее Лайф сообщал, что на базе "Азова" в Мариуполе нашли книгу Гитлера. Издание было на русском языке и, по всей видимости, изучалось националистами во время нахождения в казармах.
Telegram / SHOT