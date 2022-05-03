Российские военные сбили украинскую "Точку-У" и ударили по РЛС производства США

За сутки уничтожены 11 пунктов управления и 54 огневые позиции украинских артиллеристов, два склада ГСМ, 342 опорных пункта.

Вооружённые силы РФ ликвидировали радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, переданную Украине Соединёнными Штатами. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Красный Лиман, Краматорск и Камышеваха уничтожены четыре радиолокационных станции обнаружения воздушных целей, шесть складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США", — сказал Конашенков.

Он добавил, что за сутки ВКС РФ уничтожили в районе Николаевки, Волчеяровки и Лисичанска три украинских ЗРС С-300 и РСЗО БМ-21 "Град", а также ЗРК "Оса-АКМ". Кроме того, поражено 39 украинских военных объектов, среди которых два пункта управления и 36 мест сосредоточения живой силы и техники ВСУ.

В общей сложности российскими военными уничтожены 11 пунктов управления и 54 огневые позиции артиллеристов, два склада горюче-смазочных материалов, 342 опорных пункта, около 190 солдат ВСУ и 31 единица военной техники. У Рудни в Черниговской области силами ПВО ликвидирован украинский беспилотник, а вблизи Новой Дмитровки удалось сбить ракету комплекса "Точка-У". Кроме того, перехвачено девять снарядов РСЗО "Смерч".