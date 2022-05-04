Авиация России уничтожила четыре артиллерийские батареи ВСУ

Также в районе населённого пункта Попасная поражена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США.

Авиация России в течение дня поразила 97 районов сосредоточения живой силы войск Украины, уничтожив четыре артиллерийские батареи ВСУ. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение дня уничтожены четыре артиллерийские батареи на огневых позициях, три склада боеприпасов в районах Мирная Долина, Бахмутская и Ташковка, 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также в районе населённого пункта Попасная радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США", — сказал генерал.

Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 77 районов сосредоточения живой силы и военной техники, в результате чего уничтожено до 310 украинских националистов и 36 единиц вооружения и военной техники.