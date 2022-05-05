ВС России уничтожили украинскую батарею РСЗО "Ураган"
Также поражена артиллерийская батарея на огневых позициях в районе населённого пункта Зарожное.
Вооружённые силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине, сегодня в ходе неё была уничтожена батарея реактивных систем залпового огня "Ураган". Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками поражена артиллерийская батарея на огневых позициях в районе населённого пункта Зарожное, батарея реактивных систем залпового огня "Ураган" в районе Николаева и четыре района сосредоточения живой силы и военной техники", — уточнил он.
Также оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение дня уничтожено 45 объектов ВСУ, включая два командных пункта, 41 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Воеводовки в ЛНР.
Ранее в Минобороны заявили, что российские лётчики сбили украинский МиГ-29 в районе Славянска. Кроме того, у населённого пункта Петровское в ЛНР сбито две ракеты "Точка-У", а в районе Донецкого уничтожен реактивный снаряд "Смерч". Также за сутки было сбито десять беспилотников.
ТАСС / Епанчинцев Евгений