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Регион
Опубликовано 5 мая 2022, 17:23
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ВС России уничтожили украинскую батарею РСЗО "Ураган"

Также поражена артиллерийская батарея на огневых позициях в районе населённого пункта Зарожное.

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине, сегодня в ходе неё была уничтожена батарея реактивных систем залпового огня "Ураган". Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Ракетными войсками поражена артиллерийская батарея на огневых позициях в районе населённого пункта Зарожное, батарея реактивных систем залпового огня "Ураган" в районе Николаева и четыре района сосредоточения живой силы и военной техники", — уточнил он.

Также оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение дня уничтожено 45 объектов ВСУ, включая два командных пункта, 41 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Воеводовки в ЛНР.

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Ранее в Минобороны заявили, что российские лётчики сбили украинский МиГ-29 в районе Славянска. Кроме того, у населённого пункта Петровское в ЛНР сбито две ракеты "Точка-У", а в районе Донецкого уничтожен реактивный снаряд "Смерч". Также за сутки было сбито десять беспилотников.

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ТАСС / Епанчинцев Евгений

Андрей Бражников
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