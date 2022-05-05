ВС России уничтожили украинскую батарею РСЗО "Ураган"

Также поражена артиллерийская батарея на огневых позициях в районе населённого пункта Зарожное.

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине, сегодня в ходе неё была уничтожена батарея реактивных систем залпового огня "Ураган". Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Ракетными войсками поражена артиллерийская батарея на огневых позициях в районе населённого пункта Зарожное, батарея реактивных систем залпового огня "Ураган" в районе Николаева и четыре района сосредоточения живой силы и военной техники", — уточнил он.

Также оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение дня уничтожено 45 объектов ВСУ, включая два командных пункта, 41 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Воеводовки в ЛНР.