Житель Украины рассказал, как солдаты ВСУ пытали его из-за российского флага

Александр Катрич смог сбежать, лишь когда украинские силовики уехали, бросив его в подвал. Мужчина добрался до военных РФ, которые оказали ему помощь. Катрич уверен, что иначе бы его убили.

Житель села Новоалександровка в Незалежной Александр Катрич рассказал, как украинские силовики нашли в магазине его жены российский флаг. Из-за символики РФ они подвергли мужчину пыткам и собирались расстрелять.

"По голове ударили, затянули во двор, поставили на колени. Один по рёбрам начал коленом бить, второй по голове, по вискам. Потом взял автомат, приставил к голове, затвор щёлкнул, я закрыл глаза, он мне как влупил и — опять к голове, говорит: "Я тебя убью". Потом сказал: "Вяжите ему глаза и рот, сейчас пальцы будем резать ему", — приводит слова Катрича РИА "Новости".

Мужчина поделился, что украинские военные после звонка решили уехать, но прежде бросили его в подвал. Тогда Катрич смог выбраться и добраться до ВС России, которые помогли ему. Если бы мужчине не удалось сбежать, то, уверен Александр, его бы точно убили. В результате у украинца оказались переломаны два ребра. Военнослужащие также отбивали почки.