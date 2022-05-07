ВСУ нанесли удар "Точкой-У" по городу в Херсонской области

Как пояснили местные жители, украинские войска провели ракетный обстрел рано утром, около 6:30 мск. Серьёзно повреждены по меньшей мере десять частных жилых домов.

Вооружённые силы Украины нанесли удар ракетой системы "Точка-У" по частным жилым домам в городе Голая Пристань под Херсоном. Об этом сообщает РИА "Новости".

Как пояснили местные жители, ВСУ провели ракетный обстрел рано утром, около 6:30 мск. В результате пострадало четыре человека, погибших нет. Серьёзно повреждены по меньшей мере 10 частных жилых домов, произошёл обрыв линии электропередачи.

По данным агентства, на стенах домов можно заметить частые выбоины от осколков, которые характерны при применении кассетных боеприпасов. Ремонтные бригады приступили к восстановлению электроснабжения, жители разбирают завалы.

