Губернатор Старовойт: На территории Курской области боевых действий не ведётся

Выстрелы, которые слышали жители приграничных районов, являются следствием работы российской авиации по наземным целям на сопредельной территории, уточнил он.

Никаких боевых действий на территории Курской области не ведётся, а угрозы для жителей региона нет. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

"Спешу успокоить жителей наших приграничных районов, которые были взволнованы выстрелами. Сегодня наша авиация работает по наземным целям на сопредельной территории", — написал он в телеграм-канале.