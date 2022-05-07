Кадыров: Посёлок Нижнее в ЛНР перешёл под полный контроль российских войск

Также глава Чечни заявил о взятии большей части города Попасная. Он отметил, что для полного блокирования населённого пункта необходимо закрыть только одну дорогу.

Посёлок городского типа Нижнее в Луганской Народной Республике взят под контроль Вооружённых сил России, а город Попасная освобождён от украинских националистов уже на 80%. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Радостная новость из Луганска. Мне только что доложил мой брат генерал Делимханов Шарип Султанович, что посёлок городского типа Нижнее полностью под контролем ВС РФ", — сказал Кадыров в видеообращении, которое опубликовал в телеграм-канале.

По словам чеченского лидера, вокруг Попасной уничтожены практически все опорные пункты ВСУ, сам город находится в кольце на 90%. Он отметил, что для полного блокирования города необходимо закрыть только одну дорогу. По сведениям Кадырова, в настоящее время на территории Незалежной находятся представители спецподразделений "практически всех государств" НАТО.